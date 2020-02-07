Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanacak. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı haftaiçi her gün saat 16.30'da ekrana geliyor. 7 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 15 bin lirayı kazanan isim bu akşam belli olacak. İşte 7 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ - 7 ŞUBAT 2020

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Yonca Hanım'ın sofrasında yapılacak. Zuhal Topal'la Sofrada 7 Şubat haftanın birincisi, yenilecek yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. İşte 7 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada finaline dair detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN YARIŞMACILARI

1.Gün Yarışmacısı: Özlem Hanım

2.Gün Yarışmacısı: Figen Hanım

3.Gün Yarışmacısı: Zarina Hanım

4.Gün Yarışmacısı: Eda Hanım

5.Gün Yarışmacısı: Yonca Hanım