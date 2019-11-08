Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanacak. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı haftaiçi her gün saat 16.30'da ekrana geliyor. 8 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada programından haftanın birincisi ve büyük ödül olan 15 bin lirayı kazanan isim bu akşam belli olacak. İşte 8 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN FİNALİ - 8 KASIM 2019

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Esma Hanım'ın sofrasında yapılacak. Zuhal Topal'la Sofrada 8 Kasım haftanın birincisi, yenilecek yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. İşte 8 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN YARIŞMACILARI

Nergiz Akman

Gülcan Kuz

Gül Şengül

Sevim Demirsoy

Esman Gökdoğan