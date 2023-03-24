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24 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kim kazandı ve birinci kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın final heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca yarışamacılar arasında kıyasıya rekabetin yaşandığı Yemekteyiz programında 24 Mart Cuma günü haftanın finalinde en yüksek puanı alan yarışmacı 50 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. İşte 24 Mart Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde puan durumu ile haftanın birinci olan yarışmacısı...

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  • Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kim kazandı ve 24 Mart Cuma birinci kim oldu? İşte puan durumu

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de hafta finali için geri sayım sürüyor. Yarışmacıların yeteneklerini sergilediği yemek programında Zuhal Topal tabakları değerlendirerek puan veriyor. Hafta finalinde puan durumunda öne çıkan yarışmacı 50 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor. Peki, "Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kim kazandı ve 24 Mart Cuma birinci kim oldu?" İşte 24 Mart 2023 Cuma Yemekteyiz haftanın puan durumu ile birinci olan yarışmacı...
  • Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kim kazandı ve 24 Mart Cuma birinci kim oldu? İşte puan durumu

    24 MART YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU? 

    Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 24 Mart 2023 Cuma günü final bölümü ile ekranlarda yerini aldı.

     
  • Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kim kazandı ve 24 Mart Cuma birinci kim oldu? İşte puan durumu

    Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşandı. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oluyor.

    Birinci olan yarışmacı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

     
  • Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kim kazandı ve 24 Mart Cuma birinci kim oldu? İşte puan durumu

    YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMU

    1. gün yarışmacısı: Filiz Hanım

    2. gün yarışmacısı: Gülşah Hanım

    3. gün yarışmacısı: Oğuzhan Bey

    4. gün yarışmacısı: Seda Hanım

    5. gün yarışmacısı: Onur Bey

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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