Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de hafta finali için geri sayım sürüyor. Yarışmacıların yeteneklerini sergilediği yemek programında Zuhal Topal tabakları değerlendirerek puan veriyor. Hafta finalinde puan durumunda öne çıkan yarışmacı 50 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor. Peki, "Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kim kazandı ve 24 Mart Cuma birinci kim oldu?" İşte 24 Mart 2023 Cuma Yemekteyiz haftanın puan durumu ile birinci olan yarışmacı...