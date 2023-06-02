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Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 2 Haziran 2023 Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finali bölümü ile ekranlara geliyor. Hafta içi her gün yayınlanan Yemekteyiz'de bu haftanın kazanan ismi merak ediliyor. Yarışmanın takipçilerini gözleri "Yemekteyiz'de kim kazandı?" sorusuna çevrildi. İşte 2 Haziran 2023 puan durumu ile bu hafta Yemekteyiz birincisi ve 50 bin TL'yi kazanan isim ile ilgili detaylar...

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  • Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 2 Haziran 2023 puan durum ile Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?

    Zuhal Topal'ın sunuculuğunda ekranlara gelen Yemekteyiz yarışmasında haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar hafta boyunca 50 bin TL'lik büyük ödülü kazanabilmek için mutfağa girerek tüm hünerlerini sergilediler. Peki, bu hafta Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? İşte 2 Haziran 2023 Yemekteyiz haftanın birincisi...
  • Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 2 Haziran 2023 puan durum ile Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim henüz belli olmadı. Yarışmanın bu haftaki birincisi açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

     
  • Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 2 Haziran 2023 puan durum ile Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?

    29 MAYIS-2 HAZİRAN 2023 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI 

    Bahar Hanım

    Ğulomjon Bey

    Hatice Hanım

    Korayhan Bey

    Alev Hanım

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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