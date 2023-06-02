Zuhal Topal'ın sunuculuğunda ekranlara gelen Yemekteyiz yarışmasında haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar hafta boyunca 50 bin TL'lik büyük ödülü kazanabilmek için mutfağa girerek tüm hünerlerini sergilediler. Peki, bu hafta Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? İşte 2 Haziran 2023 Yemekteyiz haftanın birincisi...