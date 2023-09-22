Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 22 Eylül 2023 bu hafta Yemekteyiz birincisi olan isim
Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi merak konusu oldu. TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan yemek programı, Zuhal Topal'la Yemekteyiz, bugün haftanın finali ile ekranlara geliyor. Beş yarışmacı arasında kıyasıya rekabetin yaşandığı Yemekteyiz'de haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. İşte, 22 Eylül 2023 Cuma haftanın puan durumu ile "Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, birinci kim oldu?" sorularının cevabı...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan ismi öğrenmek için geri sayım sona sürüyor. Bugün son olarak haftanın finalinde Büşra Hanım'ın evine konuk olan yarışmacılardan biri, büyük ödülü almaya hak kazanacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kim kazandı? İşte, 22 Eylül 2023 Cuma Yemekteyiz haftanın puan durumu ile birinci olan yarışmacı...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi henüz belli olmadı. 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan isim açıklandığında haberimize eklenecek.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI
1. gün yarışmacısı Faika Can
2. gün yarışmacısı Zerrin Ubay
3. gün yarışmacısı İsmail Uncu
4. gün yarışmacısı Eren Bursa
5. gün yarışmacısı Büşra Özdemir