Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezonda büyük ödül ne kadar 20222? Zuhal Topal'la Yemekteyiz ödülü ne kadar, kaç TL?

TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, öğlen kuşağının en sevilen programları arasında yer alıyor. Geçen sene 15 bin TL olan para ödülü, bu yılki fiyatı arttı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının bu yılki büyük ödülü ne kadar, kaç TL? İşte yarışmanın büyük ödülü...

ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ YENİ SEZON BÜYÜK ÖDÜLÜ NE KADAR?

Haftanın beş günü ekranlarda yer alan yapım, 5 yarışmacının en güzel yemeği yapıp büyük ödülü almasına dayanıyor. Yarışmacılar ve Zuhal Topal, o gün diğer 4 kişiyi ağırlayan yarışmacıya yemek ve servis sunumuna dayanarak puan veriyor.

Her gün bir yarışmacı, diğerlerini konuk ediyor ve cuma günü Zuhal Topal puanları açıklayacak hangi yarışmacının para ödülünü kazandığını açıklıyor.