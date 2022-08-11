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Haberler Televizyon Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezonda büyük ödül ne kadar 20222? Zuhal Topal'la Yemekteyiz ödülü ne kadar, kaç TL?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezonda büyük ödül ne kadar 20222?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarının en sevilen yarışmaları arasında yer alıyor. Özellikle gündüz kuşağının en sevilen yarışmalarından biri olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz, 10 yılı aşkın süredir televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yemekteyiz yeni sezon öncesi para ödülünü yükseltti. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezonda büyük ödül ne kadar? İşte yarışmanın büyük ödülü...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezonda büyük ödül ne kadar 20222? Zuhal Topal'la Yemekteyiz ödülü ne kadar, kaç TL?

TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, öğlen kuşağının en sevilen programları arasında yer alıyor. Geçen sene 15 bin TL olan para ödülü, bu yılki fiyatı arttı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının bu yılki büyük ödülü ne kadar, kaç TL? İşte yarışmanın büyük ödülü...

ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ YENİ SEZON BÜYÜK ÖDÜLÜ NE KADAR?

Haftanın beş günü ekranlarda yer alan yapım, 5 yarışmacının en güzel yemeği yapıp büyük ödülü almasına dayanıyor. Yarışmacılar ve Zuhal Topal, o gün diğer 4 kişiyi ağırlayan yarışmacıya yemek ve servis sunumuna dayanarak puan veriyor.

Her gün bir yarışmacı, diğerlerini konuk ediyor ve cuma günü Zuhal Topal puanları açıklayacak hangi yarışmacının para ödülünü kazandığını açıklıyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz para ödülü 2021 – 2022 televizyon sezonunda 15 bin TL'ydi. Bu yıl TV8'de devam edecek programın para ödülü 50 bin TL oldu! Böylece haftayı birincilikle bitiren yarışmacılar 50 bin TL'yi eve götürecek.

ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Gündüz kuşağının en sevilen yarışmalarından Yemekteyiz Eylül ayında başlaması bekleniyor.

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