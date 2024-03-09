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        Haberler Kültür-Sanat Heykel Zühtü Müridoğlu’nun heykeli sergileniyor

        Zühtü Müridoğlu’nun heykeli sergileniyor

        Cumhuriyet kuşağının ilk heykel sanatçılarından Zühtü Müridoğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin 50'nci yılına ithafen hazırladığı heykel, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına İstanbul Resim ve Heykel Müzesi önünde sergilenmeye başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2024 - 11:28 Güncelleme: 09.03.2024 - 11:28
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        Zühtü Müridoğlu'nun heykeli sergileniyor
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        Cumhuriyet kuşağının önemli heykeltraşları arasında yer alan Zühtü Müridoğlu'nun Cumhuriyet'in 50. yılı için tasarladığı ancak imkansızlıklar nedeniyle beton malzeme ile dökülen heykel, zaman içinde yıpranmasını önlemek ve sanat tarihi için önemli bir eser olarak korunmak üzere bronz formunda sanat dünyasına kazandırıldı.

        Müridoğlu'nun vasiyeti üzerine daha önce müdürlüğünü de yürüttüğü ve eserlerini bağışladığı İstanbul Resim ve Heykel Müzesi envanterine alınan heykel, QNB Finansbank desteğinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi heykel bölümü öğretim görevlileri ile nesiller boyu sanata kalıcı bir değer yaratma hedefiyle, Cumhuriyet’in 100. yılı anısı için bronza dökülerek İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin önünde kamuyla buluşturuldu ve Cumhuriyet’in 100. yılına hediye edildi.

        4 metre yüksekliğinde, yuvarlak sütun formunda olan heykelin çizim, fotoğraf, belgeleme, birebir kalıbının alınması, bronzunun dökülmesine dair çalışmanın her aşaması; Rahmi Aksungur, Aykut Köksal, Ferit Özşen, Fatma Akyürek ve Hasan Karakaya’dan oluşan Bilim Kurulu kararlarıyla yürütüldü.

        Bülent Eczacıbaşı-Handan İnci Elçi-Ömer Aras-Emre Arolat
        Bülent Eczacıbaşı-Handan İnci Elçi-Ömer Aras-Emre Arolat

        Kültür-Sanat dünyasının önde gelen isimlerinin katılım gösterdiği açılış töreninde konuşma yapan QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras şunları söyledi: “Bu anlamlı projede emeği geçen başta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Resim Heykel Müzesi olmak üzere, sanatçımız Zühtü Müridoğlu'nun izinde yürüyen tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Heykeller toplumu eğiten objelerdir. İstanbul gibi büyük bir şehir içinde heykel sayısının giderek artması gerektiğini düşünüyorum.”

        Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi açılış töreni sırasında yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Sanat eserlerinin toplumla buluşması, kamuoyuna açık alanlarda sergilenmesi, sanatın sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir. Heykeltıraş Zühtü Müridoğlu ve eserleri Cumhuriyet tarihimiz ve okulumuz için büyük bir değerdir. Cumhuriyet’imizin 50. yılı için yaptığı bu heykeli zamanın şartları nedeniyle beton malzemeyle tamamlanmıştı, bronza dökememişti. Üstelik bu heykel üniversitemizin gözlerden ırak bir köşesinde duruyordu. Burada iki işlem yapıldı, heykeli hem sanatçının yola çıkarken tasarladığı sonuca ulaştırdık hem de İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin önüne taşıyarak kamuoyuna sunduk. ”

        Roma döneminde zafer ve komutanların anması için üretilen sütunlardan esinlenerek oluşturulan 100. yıl heykeli, MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor.

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        #İstanbul Resim ve Heykel Müzesi
        #Zühtü Müridoğlu
        #heykel
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