'Sadi bana yalan söylemez' 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

SHOW TV’nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 1 Eylül'de ekrana gelecek yedinci bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. 'Sadi' ile 'Songül’ün izleyicilerin yüzünü güldüren atışmalarının ekrana geldiği sahnede 'Songül', 'Sadi’ye olan güvenini dile getiriyor.

‘GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ’NİN YEDİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

'Yedi Emin’i tam vuracakken caddeden gelen bir minibüsün çarpmasıyla hastaneye kaldırılan 'Tatar, yoğun bakıma alınır. 'Sadi' ise daha ilk anda 'Tatar’ın başına gelenin bir kaza olmadığını anlar. 'Melek' ve 'Can’ı birlikte 'Melek’in evine girerken gören 'Zülfikar', daha fazla dayanamayıp 'Can’ ile yüzleşir. 'Melek’e söz verdiği için eve neden gittiğini anlatamayan 'Can', ‘kardeşim’ dediği 'Zülfikar’ın suçlaması karşısında kendini tutamaz ve ikili arasında büyük bir tartışma yaşanır. Bu gerilim en çok Araz ve çetesini sevindirir. 'Gizem', 'Aylin’in partisinde tartıştığı 'Okan’ın tuzağına düşer. Organizasyon şirketinin verdiği adrese giden genç kız karşısında 'Okan’ı görünce ne yapacağını bilemez. 'Okan’ın evinden kolay kolay çıkamayacağını anlayan 'Gizem, kendine en yakın bulduğu kişiden yardım ister. Songül ailesinin ölümünü daha da detaylı araştırmak için Kabaklı Köyü’ne tekrar gitmeye karar verir ancak dönüş yolunda kendisine kurulan pusudan habersizdir. Bu tuzak hiç beklenmedik büyük bir yüzleşmenin yaşanmasına sebep olacaktır.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle 1 Eylül'de akşam saat 20.00’de SHOW TV’de.