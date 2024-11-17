Zülfü Livaneli'den konser açıklaması: "İnsaf sınırlarını aşmamalı"

Zülfü Livaneli, sosyal medyadan milli bayramlarda gerçekleştirilen belediye konserleri ve yüksek ücret tartışmalarına dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

"BU MİKTAR İNSAF ÖLÇÜLERİNİ AŞMAMALIDIR"

Livaneli, "Son günlerde havada uçuşan yüksek konser bedelleri yüzünden bazı belediyeler güç durumda kaldı. Kimileri de işi ‘Bütün Türkiye’de konserler yasaklansın’ diye yazma noktasına kadar götürdü. Bu işin makul bir ölçüsü yok mu? Elbette var. Halk konserlerine çıkan şarkıcılar ve müzisyenler belli bir ücret alabilir ama bu miktar insaf ölçülerini aşmamalıdır. Bazıları da ücret almadan çıkmayı tercih edebilir " ifadelerini kullandı.

REKLAM DAYANIŞMA KONSERLERİNDEN ÖRNEKLER VERDİ Halk konserlerine çıkan sanatçıların ücret almasının normal olduğunu ancak bunun insaf sınırlarını aşmaması gerektiğini vurgulayan Livaneli, geçmişte yaptığı dayanışma konserlerinden örnekler verdi. Murat Karayalçın döneminde Ankara Hipodromu’nda gerçekleştirdiği beş konser ve Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği Anıttepe konserlerinden hiç ücret almadığını belirten sanatçı, depremzedeler için düzenlenen yardım konserlerinde de birçok yabancı sanatçıyla birlikte herhangi bir maddi beklenti içinde olmadığını söyledi.