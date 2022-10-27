Livaneli'den 'Mahsa Amini' paylaşımı 0:00 / 0:00

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İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına altına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar devam ediyor.

— Ömer Zülfü Livaneli (@LivaneliZulfu) October 26, 2022

"İRAN'DAKİ KADINLARA ÖZGÜRLÜK"

New York'taki ünlü Times Meydanı'na da, "İran'daki kadınlara özgürlük" şeklinde dijital bir afiş asıldı. Müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli de bu fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Olaylarda resmi kaynaklardan net bilgi verilmese de Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü, gösterilerde 200'den fazla kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Eyleme katılan binlerce kişi de gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Fotoğraf: AA