Zülfü Livaneli ve Türkan Şoray, Bodrum'da bir araya geldi - Magazin haberleri

Zülfü Livaneli ve Türkan Şoray, Bodrum'da bir araya geldi - Magazin haberleri

Zülfü Livaneli ve Türkan Şoray, Bodrum'da bir araya geldi Livaneli Vakfı ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 4. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri'nde, Zülfü Livaneli ile Türkan Şoray bir araya geldi

Habertürk Giriş: 21.06.2025 - 18:18 Güncelleme: 21.06.2025 - 18:18 facebook

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