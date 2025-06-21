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        Haberler Magazin Zülfü Livaneli ve Türkan Şoray, Bodrum'da bir araya geldi - Magazin haberleri

        Zülfü Livaneli ve Türkan Şoray, Bodrum'da bir araya geldi

        Livaneli Vakfı ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 4. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri'nde, Zülfü Livaneli ile Türkan Şoray bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 18:18 Güncelleme: 21.06.2025 - 18:18
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        Bodrum'da bir araya geldiler
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        Zülfü Livaneli ile Türk sinemasının usta oyuncusu Türkan Şoray, Bodrum'da düzenlenen 4'üncü Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri kapsamında bir araya geldi. Etkinlik, Livaneli Vakfı ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirildi.

        Fotoğraf: Instagram

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        #Zülfü Livaneli
        #Türkan Şoray
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