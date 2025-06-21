Zülfü Livaneli ve Türkan Şoray, Bodrum'da bir araya geldi
Livaneli Vakfı ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 4. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri'nde, Zülfü Livaneli ile Türkan Şoray bir araya geldi
Giriş: 21.06.2025 - 18:18 Güncelleme: 21.06.2025 - 18:18
Zülfü Livaneli ile Türk sinemasının usta oyuncusu Türkan Şoray, Bodrum'da düzenlenen 4'üncü Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri kapsamında bir araya geldi. Etkinlik, Livaneli Vakfı ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirildi.
Fotoğraf: Instagram
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ