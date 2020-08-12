Anne ve babalar için doğum öncesi en büyük heyecanlardan biri de bebek ismi aramaktır. Bu durum ebeveynler arasında tartışma konusu olsa da ortak yol bulunarak isim bulunur. Bu yazımızda Zümra ismi anlamına bakacağız. Günümüzde popüler olmaya başlayan Zümra adı genellikle kız bebek ismi olarak kullanılmaktadır. Zümra ne demek? Zümra ismi anlamı nedir? İşte isim analizi.
ZÜMRA NE DEMEK?
Zümra ismi; güzel, iyi ahlaklı, cesur, yiğit, yürekli, zeki ve bilgili kadın anlamına gelmektedir.
ZÜMRA İSMİ ANLAMI NEDİR?
Zümra ismi genellikle başarılı, zeki anlamlara yorulur. Zümra isminin özellikleri şunlardır:
- Eğitimde başarılıdır
- Bilim ile iç içedir ve kitap okumayı sever
- Durağan bir yapıya sahiptir
- İşlerini aceleye getirmez
- Zeki ve başarılıdır
- Ticaret faaliyetlerini sever
- Karar verirken güçlük çeker
ZÜMRA KURAN'DA GEÇİYOR MU?
Zümra ismi Kuran'da geçmemektedir. Kökeni Arapça'dır.
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