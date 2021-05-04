TÜRSAK'a yeni isim 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

1991'de sinema, televizyon, güzel sanatlar, basın, iş ve politika dünyasında tanınmış 215 üyenin katılımıyla kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı'nın (TÜRSAK) Yönetim Kurulu'na yeni bir isim katıldı. BKM CEO'su olarak sinema, televizyon, tiyatro ve konser organizasyonu alanlarında pek çok ulusal ve uluslararası projenin yönetimini üstlenen; Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP) ile Türkiye Canlı Müzik ve Eğlence Sektörü Derneği (TESDER) üyesi de olan Zümrüt Arol Bekçe, vakfın yeni yönetim kurulu üyesi oldu.

Fono Film'in sahibi ve TAFF Pictures'ın kurucu ortağı Cemal Okan'ın başkanlığını yaptığı TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu'nda; BKM CEO'su Zümrüt Arol Bekçe'nin yanı sıra Avukat ve Yapımcı Burhan Gün, Yapımcı Bulut Reyhanoğlu, Yapımcı ve Inter Medya Kurucusu ve CEO'su Can Okan, Oyuncu Demir Karahan, CJ Entertainment Türkiye/COO'su Ferhat Aslan, İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel ile Yapımcı ve Dijital Dönüşüm Danışmanı Uğur Şeker bulunuyor.



ZÜMRÜT AROL BEKÇE

İşletme eğitimi alan Zümrüt Arol Bekçe, iş hayatına 1990'da başladı. Finans sektöründe Interbank'ta başlayan kariyeri, Demirbank ve Ak Yatırım şirketlerinde devam etti. 2000 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'ndeki görevine gelişiyle birlikte finans sektöründen eğlence sektörüne geçiş yaptı.

BKM'de finans yönetimi ile sınırlı olan görev alanını çok kısa bir sürede genişleterek Proje Geliştirme ve Yürütme alanlarında da aktif rol aldı. Sinema endüstrisine girişi ise BKM'nin 'Vizontele Tuuba' ve 'G.O.R.A.' filmleri ile oldu.

BKM CEO'su unvanı ile sinema, televizyon, tiyatro ve konser organizasyonu alanlarında pek çok ulusal ve uluslararası projenin yönetimini üstlenen, evli ve bir çocuk annesi Zümrüt Arol Bekçe, aynı zamanda TESİYAP ve TESDER üyesidir.