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Fenerbahçe Transfer Haberleri (18 Temmuz 2017)

18 Temmuz 2017 Salı, 11:02:03

  • 1 Fenerbahçe Transfer Haberleri (18 Temmuz 2017)
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    ELJİF İÇİN FIFA'YA BAŞVURU

    Fenerbahçe’nin İstanbul’a getirdiği Eljif Elmas, 18 yaşını doldurmadığı için ocak ayına kadar forma giyemeyecekti. Fenerbahçe Yönetimi, bu sorunun aşılması için FIFA’ya başvuruda bulundu. Transfer dönemi 8 Eylül’de bitecek, Elmas ise 27 Eylül’de 18 yaşını dolduracak. Eğer FIFA’dan olumsuz haber gelirse, genç yıldızla amatör sözleşme yapılacak. (Fanatik)

  • 2 Fenerbahçe Transfer Haberleri (18 Temmuz 2017)
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    ISLA GELİYOR

    Fenerbahçe, Cagliari’nin Şilili yıldızıyla üç yıllığına anlaşma sağladı. 29 yaşındaki Isla’nın bugün İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

  • 3 Fenerbahçe Transfer Haberleri (18 Temmuz 2017)
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    NIASSE İDDİASI

    Kadrosunu kiralık bir forvetle takviye etmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim Oumar Niasse oldu. Ada'da yayın teamtalk.com'un haberine göre; sarı-lacivertli ekip Everton'a satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi yaptı. 

  • 4 Fenerbahçe Transfer Haberleri (18 Temmuz 2017)
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    Ancak Kanarya bu transferde tek değil. Niasse'ye, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık geçirdiği Hull City'nin yanı sıra Burnley talip. Premier Lig'den düşen Hull City, Oumar Niasse'nin 17 maçlık performansından (4 gol-1 asist) memnun kalmıştı.

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  • 5 Fenerbahçe Transfer Haberleri (18 Temmuz 2017)
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    ALMANYA'DAN KÖTÜ HABER

    Fenerbahçe'nin çok ciddi bir şekilde ilgilendiği Emre Mor'la ilgili Alman basınından flaş bir iddia geldi... Bazı gazete ve internet sitelerine göre milli futbolcu, uzak doğu kampında teknik direktör Peter Bosz'un gözüne girdi. Alman basını Emre'nin takımda kalma ihtimalinin yüzde 70'e kadar yükseldiğini vurguladı. Geçtiğimiz gün oynanan hazırlık maçında iki gol atan genç yıldız büyük övgü almıştı. (Takvim)

     

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