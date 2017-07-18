FUTBOL
Fenerbahçe Transfer Haberleri (18 Temmuz 2017)
18 Temmuz 2017 Salı, 11:02:03 | Güncelleme: 11:19:32
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ELJİF İÇİN FIFA'YA BAŞVURU
Fenerbahçe’nin İstanbul’a getirdiği Eljif Elmas, 18 yaşını doldurmadığı için ocak ayına kadar forma giyemeyecekti. Fenerbahçe Yönetimi, bu sorunun aşılması için FIFA’ya başvuruda bulundu. Transfer dönemi 8 Eylül’de bitecek, Elmas ise 27 Eylül’de 18 yaşını dolduracak. Eğer FIFA’dan olumsuz haber gelirse, genç yıldızla amatör sözleşme yapılacak. (Fanatik)
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ISLA GELİYOR
Fenerbahçe, Cagliari’nin Şilili yıldızıyla üç yıllığına anlaşma sağladı. 29 yaşındaki Isla’nın bugün İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
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NIASSE İDDİASI
Kadrosunu kiralık bir forvetle takviye etmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim Oumar Niasse oldu. Ada'da yayın teamtalk.com'un haberine göre; sarı-lacivertli ekip Everton'a satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi yaptı.
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Ancak Kanarya bu transferde tek değil. Niasse'ye, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık geçirdiği Hull City'nin yanı sıra Burnley talip. Premier Lig'den düşen Hull City, Oumar Niasse'nin 17 maçlık performansından (4 gol-1 asist) memnun kalmıştı.
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ALMANYA'DAN KÖTÜ HABER
Fenerbahçe'nin çok ciddi bir şekilde ilgilendiği Emre Mor'la ilgili Alman basınından flaş bir iddia geldi... Bazı gazete ve internet sitelerine göre milli futbolcu, uzak doğu kampında teknik direktör Peter Bosz'un gözüne girdi. Alman basını Emre'nin takımda kalma ihtimalinin yüzde 70'e kadar yükseldiğini vurguladı. Geçtiğimiz gün oynanan hazırlık maçında iki gol atan genç yıldız büyük övgü almıştı. (Takvim)
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Teamtalk'ın haberinde, Fenerbahçe'nin Niasse ile bu kadar yakından ilgilenmesini, Robin Van Persie ile yolları ayırma ihtimaline bağladı. RvP'yi eski kulübü Hollanda şampiyonu Feyenoord'un haricinde Premier Lig'den de isteyen takımlar olduğu vurgulandı.
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Everton'ın hocası Ronald Koeman, 2020'ye kadara kontratı bulunan Niasse'yi takımda istemiyor. Senegalli forvet de bunu bildiği için takımdan ayrılmak istiyor. Chelsea'nin yol verdiği, F.Bahçe'nin gündeminde olan Loic Remy'yi isteyen Everton'un bu transferi gerçekleştirmesi halinde Niasse'nin çubukluya daha da yaklaşacağı vurgulandı.
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CAICEDO KADROYA ALINMADI
Fenerbahçe'nin ilgilendiği forvet adaylarından Felipe Caicedo, Espanyol'un Endonezya kampına götürülmedi. İspanyol AS gazetesi, 28 yaşındaki Ekvadorlu forvet oyuncusunun Fenerbahçe ile devam eden görüşmelerinin sekteye uğramaması ve işin bir an önce çözülmesi için kulübün bu yönde bir karar aldığını iddia etti. Haberin devamında, geçen cuma günü Caicedo için F.Bahçe'nin bir görüşme daha yaptığı ve transferin bu hafta içinde netleşeceği ileri sürüldü.
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WIEL MÜJDESİ
F.Bahçe'ye Gregory van der Wiel müjdesi geldi... Crystal Palace'ın başına geçen Frank De Boer'in, Ada ekibinin yönetimden F.Bahçe'de 'istenmeyen adam' ilan edilen Hollandalı sağ bekin alınmasını talep ettiği iddia edildi. The Mirror gazetesi, De Boer'in talebi doğrultusunda Palace yönetiminin sarı-lacivertlilerle temas kurduğunu yazdı.
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LUCAS PEREZ ISRARI
Fenerbahçe, Arsenal'in gözden çıkardığı Lucas Perez için de görüşmelerini devam ettiriyor. İspanyol golcünün menajeri Rodrigo Fernandez Lovelle konuyla ilgili bir açıklama daha yaptı.
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Lovelle, sarı-lacivertlilerin Arsenal'in yeni sezon kamp çalışmalarına almadığı 28 yaşındaki forvetten vazgeçmediğini belirtirken, "Fenerbahçe, Lucas Perez için görüşmelerini devam ettiriyor. Fakat Arsenal onu kiralık olarak vermek istemiyor. Transfer şu an zor olsa da Türkler Perez'de ısrarlı" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)
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KRİTİK GÜN 21 TEMMUZ
Yönetim, Aykut Kocaman’ın çok istediği forvet transferini, UEFA’ya kadronun verileceği 21 Temmuz Cuma gününe kadar tamamlamaya kararlı. Hedef, Bony ve Lucas Perez’den birini İstanbul’a getirmek. Aykut Kocaman, İspanyol forveti takımda görmeyi çok istiyor. Ospina konusunda Fenerbahçe ile anlaşmayan Arsenal, Perez’in kiralanması için kolaylık sağlamaya hazır.
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Ancak 28 yaşındaki futbolcu, ülkesine dönmekte kararlı. Oyuncunun menajeri Rodrigo Fernandez, Fenerbahçe dahil birçok kulüpen teklif aldıklarını ancak Lucas Perez’in İspanya dışında bir takıma gitmesinin zor olduğunu söyledi. Buna rağmen Sarı-Lacivertliler, son ana yıldız futbolcuyu ikna etmek için girişiklerini sürdürmeye kararlı.
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Fildişi Sahilli yıldız, Guardiola’nın kendisini istememesine rağmen 1 sezon daha takımda kalabileceğini umuyordu. Ancak Manchester City’nin dün başlayan ABD kampı, Bony’nin hayallerini tamamen alt üst etti.
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Menajer Guardiola, gelecekleri belirsiz olan Denayer ve Nasri gibi isimleri kampa davet etmesine rağmen 29 yaşındaki oyuncuyu almadı. Fenerbahçe de Bony’yi kiralamak için girişimlerini hızlandırdı. City’ye Çin’den bir teklif gelse de Fildişi Sahilli oyuncunun buna sıcak bakmaması, Sarı-Lacivertliler için önemli bir avantaj. (Fanatik)
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IBRAHIMOVIC DENEMESİ
FFP kuralları gereği bonservis ödeyemeyeceği için kiralık oyunculara yönelen sarı-lacivertliler iyice köşeye sıkıştı. Çünkü talip olunan kiralık oyuncular için istenen bir yıllık kiralama bedelleri bile 3-4 milyon Euro'lar civarında. Bu yüzden eli kolu bağlanan Fenerbahçe en azından UEFA karşısında zor duruma düşmemek Zlatan Ibrahimovic'in durumunu sorgulama kararı aldı.
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Nedeni ise İsveçli golcünün Manchester United'a dönmek için bir yılda istediği 6 milyon Sterlin oldu. Şu anda zaten van Persie'ye 6.5 milyon Euro ödeyen Fenerbahçe yönetimi, Zlatan'a aynı parayı teklif ederse nasıl bir cevap alacağı konusunda bir ön araştırma yapılması konusunda menajerlere gayrı resmi yetki verdi. (Fotospor)