Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 500.865'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 13.746 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

1 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

30 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 176 bin 656 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 219 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti.

Toplam test sayısı 18 milyon 415 bin 636'ya ulaştı. Hasta sayısı 494 bin 351, vefat sayısı 13 bin 558, ağır hasta sayısı 5 bin 11, aktif hasta sayısı 80 bin 551 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1231 artarak 272 bin 269'a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 154 bin 105 artarak 13 milyon 612 bin 116'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1231 artarak 272 bin 269'a çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 8 milyon 42 bini geçerken, toplam test sayısı 191 milyonu aştı.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 241 bin 934 ile Texas eyaletinde görüldü. Bunu 1 milyon 201 binden fazla vakayla Kaliforniya ve 985 binden fazla vakayla Florida izliyor.

New York ise Kovid-19'a bağlı 34 bin 473 can kaybıyla ilk sırada yer alırken, eyaletteki vaka sayısı da 672 bini geçti.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 406 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 290 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 198 kişi hayatını kaybetti ve 9 bin 784 yeni vaka kaydedildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 198 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 52 bin 325'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 9 bin 784 artışla 2 milyon 218 bin 483'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 756'sı yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 313 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı ise 290 artışla 161 bin 427'ye ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 11,1 oldu.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 389 artarak 47 bin 875'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 389 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 12 bin 950 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı can kaybının 47 bin 875'e vaka sayısının da 948 bin 749'a çıktığını kaydetti.

Kovid-19'a yakalananlardan 5 bin 859'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, iyileşen hasta sayısının ise 658 bin 292'ye ulaştığını ifade etti.

Ülkede bugüne kadar 6 milyon 81 bin 952 test uygulandığını aktaran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" veya "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Salgının etkisini arttırdığı ülkede aralarında başkent Tahran'ın da bulunduğu "yüksek riskli bölge" kategorisindeki yaklaşık 150 il ve ilçede, 21 Kasım'dan itibaren zorunlu olmayan işletmelerin 15 gün kapatılacağı bildirilmişti. Aynı şekilde 15 gün boyunca 21.00 - 04.00 saatlerinde araçların trafiğe çıkması da yasaklanmıştı.