1 aylık, 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık bebek kaç saatte bir ne kadar beslenmeli?

Dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren inanılmaz bir hızla büyüyen bebeklerin besin ihtiyaçları da aydan aya dramatik bir şekilde değişir. İlk günlerde sadece anne sütüyle yetinen ve sık sık acıkan o minik beden, aylar ilerledikçe ek gıdalarla tanışır ve beslenme aralıkları uzamaya başlar. Her ayın kendine has bir ritmi, bir öğrenme süreci ve biyolojik gerekliliği vardır; mide kapasitesi arttıkça öğün sıklığı azalırken, öğün miktarı ve çeşitliliği artar. Bu dinamik süreçte ebeveynlere rehberlik edecek ideal beslenme düzenini, aydan aya değişen ihtiyaçları ve dikkat edilmesi gereken hassas noktaları bu içeriğimizde inceliyoruz. Sağlıklı nesiller yetiştirmek için bilmeniz gereken her şey...

REKLAM

1 AYLIK BEBEK BESLENMESİ VE SIKLIĞI

Yenidoğan dönemi olarak adlandırılan bu ilk ayda, bebeğin midesi henüz bir kiraz veya ceviz büyüklüğündedir. Bu nedenle çok az miktarda sütle çabucak doyar ancak aynı hızla acıkır. İlk ayda beslenme, tamamen bebeğin talebine dayalı olmalıdır. Uzmanlar, özellikle ilk haftalarda bebeğin her istediğinde, saat gözetmeksizin emzirilmesini önerir. Ancak genel bir kural olarak, 1 aylık bir bebeğin beslenme aralığı gündüzleri 2 saati, geceleri ise 3 saati geçmemelidir.

Bebekler bu dönemde kan şekeri düşüklüğüne karşı çok hassastır. Eğer bebek 3 saatten fazla uyursa, mutlaka uyandırılıp beslenmelidir. Ortalama olarak günde 8 ila 12 kez beslenme seansı gerçekleşir. Sadece anne sütü alan bebeklerde miktar ölçümü zor olsa da, bebeğin günde 5-6 kez bezini ıslatması ve düzenli kilo alımı (ayda en az 600-800 gram), yeterli beslendiğinin en önemli göstergesidir. Mama ile beslenen bebeklerde ise genellikle her öğünde 60-90 ml arası tüketim normal kabul edilir. REKLAM 3 AYLIK BEBEK NE KADAR YEMELİ? Üçüncü aya gelindiğinde, bebeğin mide kapasitesi belirgin şekilde artmış ve emme refleksi daha güçlü hale gelmiştir. Artık bir yumurta büyüklüğüne ulaşan midesi sayesinde, tek seferde daha fazla süt alabilir ve bu da tokluk süresini uzatır. 3 aylık bir bebek için ideal beslenme sıklığı genellikle 3 ila 4 saatte birdir. Gece uykuları bu dönemde biraz daha uzamaya başlar ve bazı bebekler gece beslenmesi için sadece bir veya iki kez uyanabilir. Hala tek ve en önemli besin kaynağı anne sütüdür (yokluğunda formül mama). Bu dönemde bebekler etraflarıyla daha fazla ilgilenmeye başladıkları için emzirme sırasında dikkatleri dağılabilir; bu durum iştahsızlık gibi algılanmamalıdır. Günde ortalama 6-8 öğün beslenme bu ay için yeterlidir. Mama ile beslenen bebeklerde öğün başına miktar 120-150 ml seviyelerine çıkabilir.

REKLAM 6 AYLIK BEBEK VE EK GIDAYA GEÇİŞ Altıncı ay, bebek beslenmesinde bir devrim niteliğindedir. Dünya Sağlık Örgütü ve pek çok sağlık otoritesi, ilk 6 ay sadece anne sütünü önerir. Ancak 6. ayın dolmasıyla birlikte, anne sütüne ek olarak katı gıdalarla tanışma süreci başlar. Bu dönemde anne sütü hala ana öğündür ve bebeğin enerji ihtiyacının büyük kısmını karşılar. Ek gıdalar ise sadece tadımlık ve alıştırma amaçlıdır. Beslenme düzeni genellikle 3 ana öğün anne sütü (veya mama) ve 2 ara öğün ek gıda şeklinde planlanabilir. Beslenme aralıkları 4 saate kadar çıkabilir. Ek gıdaya geçişte 3 gün kuralı uygulanarak (her yeni gıdayı tek başına 3 gün deneyip alerji kontrolü yapmak) sebze püreleri, yoğurt ve meyve püreleri ile başlanır. Bu ayda amaç bebeği doyurmaktan çok, onu yeni tatlara ve kaşıkla beslenmeye alıştırmaktır. REKLAM 9 AYLIK BEBEK BESLENME DÜZENİ Dokuzuncu ayda bebek artık sofranın bir üyesi olmaya adaydır. Dişleri çıkmaya başlamış, çiğneme becerisi gelişmiş ve kendi kendine yeme isteği artmıştır. Bu dönemde ek gıdaların beslenmedeki payı artar, ancak anne sütü hala diyetin önemli bir parçası olmaya devam etmelidir. 9 aylık bir bebek, günde 3 ana öğün ek gıda ve aralarda anne sütü veya mama ile beslenebilir.