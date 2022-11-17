Kut'ül Amare'de 8 Aralık 1915'te kuşatılan İngiliz birlikleri, beş ay süren bir direnişten sonra 28 Nisan 1916'da teslim oldu. General Townshend dâhil 13.399 esir alındı.

Osmanlı ordusu; Irak Cephesi’nde İngilizleri önce Selman-ı Pak’ta mağlup etmiş ve bu zaferin ardından da Kasım 1915’te Kut-ül-Amare Osmanlı Devleti tarafından kuşatılmıştır.

Osmanlı Devleti için baştan kazanılan fakat ilerleyen tarihlerde kaybedilen bir cephe olarak karşımıza çıkan Irak Cephesi nasıl açıldı? Irak Cephesi’nin amacı nedir? 1. Dünya Savaşı Irak Cephesi hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik. İşte, tüm detaylar…

Kazanılan bu zafer, Osmanlı Devleti için büyük bir moral kaynağı oluşturmuş birçok yerde kutlamalar yapılmıştır. Ayrıca Kut Zaferi, Osmanlı Devleti’nin müttefiki olan Almanya ve Avusturya’nın başkentleri Berlin ve Viyana’da sevinç gösterilerine neden olmuş ve şehirler bayraklarla donatılmıştır.

Irak Cephesi Kazanıldı mı?

İklim koşulları açısından oldukça zor bir cephe olan Irak Cephesi, Birinci Dünya Savaşı cepheleri içinde başlangıçta kazanılan ancak daha sonra kaybedilen bir cephe olarak büyük bir öneme sahiptir.

Osmanlı Devleti’nin Kut’ul Amare’de başarılı olmasının ardından,1916 yılı başında bir kısım Britanya birlikleri General Townshend'in yardımına geldiyse de İran'a kadar sürülmüşler ve İngiliz birlikleri eki gücüne ancak 1917 yılında ulaşabilmişlerdir. Eski gücüne ulaşan İngiliz birliklerinin taarruza geçmesiyle; 11 Mart 1917'de General Maude yönetimindeki Britanya birlikleri Bağdat'a girmiş ve Halil Paşa'nın komutasındaki Osmanlı askerleri Bağdat'ı boşatmak zorunda kalmıştır.

Bağdat’ta sonra Samerra'yı da ele geçiren Britanya ordusu, Musul'a doğru ilerlemeye başlamıştır. 1918 yılında aldıkları takviyelerle iyice güçlenen Britanya birlikleri, petrol yataklarının bulunduğu Musul'a ulaşamamış fakat Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra, 15 Kasım 1918 tarihinde, mütarekenin 7. maddesini dayanak göstererek Musul'a asker çıkarmışlardır.

Irak Cephesi Sonuçları

Kasım 1914 ile 1918 arasında süren 1. Dünya Savaşı Irak Cephesi sonuçları şunlardır: