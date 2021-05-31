Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

1 Haziran normalleşme genelgesi yayınlandı mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi ne zaman yayınlanacak?

Tam kapanma sonrası 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak yeni İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlanmıştı. Genelgenin geçerli olacağı son güne girilmesiyle vatandaşlar '1 Haziran normalleşme genelgesi yayınlandı mı?' Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte konuya ilişkin detaylar...

1 Haziran normalleşme genelgesi yayınlandı mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi ne zaman yayınlanacak?

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan konuşma sonrası gözler Haziran ayına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Peki, 1 Haziran normalleşme genelgesi yayınlandı mı? İşte detaylar...

1 HAZİRAN NORMALLEŞME GENELGESİ YAYINLANDI MI?

Kabine Toplantısının ardından 1 Haziran itibarıyla uygulanması planlanan kademeli normalleşme planının da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının ardından da İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgeyi paylaşması tahmin ediliyor.

KABİNE TOPLANIYOR!

Kabine toplantısında korona virüs ile mücadele başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki gelişmelerle ilgili ülke gündeminde önemli yer tutan konuların görüşülmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülen toplantıda alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı konularının ele alınacağı tahmin ediliyor.

Aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması ile yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik sürecinin, toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olması öngörülüyor.

Telafi eğitimine ilişkin çalışmaların da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görüşülmesi ve bu konuda atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TikTok uğruna canından oluyordu! - Haberler
GÜNDEMTikTok uğruna canından oluyordu!
Son dakika: Samsun-Ankara yolunda yol verme tartışması kazayla bitti
GÜNDEMKaza 'geliyorum' dedi! Yol verme inatlaşması
Ciddi sorun! SON DAKİKA: Erzurum'da kuraklık afet gibi! - Haberler
GÜNDEMO ilde kuraklık afet gibi!
TAŞLADI! Son dakika: Fotokapanı gören kadının yaptıkları şok etti - VİDEO HABER
GÜNDEMFotokapanı gördü! Sonrası akılalmaz!
YÜREK BURKTU! SON DAKİKA: Amcası yaralı yeğenini sırtında taşıdı ama...
GÜNDEMAmcanın yürek burkan çabası!
Uzay yarışında Çin'den yeni hamle: Tiencou-2 yörüngede
GÜNDEMUzay yarışında Çin'den yeni hamle
Son dakika: FETÖ üyesi Selahaddin Gülen yurt dışında MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi
GÜNDEMFETÖ üyesi Selahaddin Gülen yakalandı!
SON DAKİKA: MHP'li vekillerin bulunduğu araç kaza yaptı! Vekiller hastanede!
GÜNDEMMHP'li vekillerin bulunduğu araç kaza yaptı
SIFIR VAKA! Son dakika: Turizm cenneti Çeşme'de koronavirüs vakasına rastlanmadı
GÜNDEMTurizm cennetinde sıfır vaka!
MEB AÇIKLADI: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 2. Dönem ne zaman bitiyor? Yaz tatili ne zaman?
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?