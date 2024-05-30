1 Kasım hangi burç? 1 Kasım burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Astroloji, gökyüzündeki gezegenlerin ve yıldızların konumlarına bakarak, kişilik özelliklerimizi ve yaşam yolumuzu keşfetmemizi sağlar. 1 Kasım tarihinde dünyaya gelenler su elementinin en güçlü burçlarından birinin etkisi altındadır. Onlar, kararlı, ne istediğini bilen ve başarıyı her alanda yakalayan bireylerdir. Bu yazımızda 1 Kasım hangi burç, bu burcun yükseleni, yorumu ve özellikleri ve 1 Kasım ile ilgili genel astrolojik veriler paylaşacağız.

1 Kasım Hangi Burç?

1 Kasım burcu ne sorusuna iki güçlü gezegenin yöneticisi olduğu akrep burcu yanıtı verebiliriz. Bu gezegenler Mars ve Plüton’dur. Akrep burcu ise su elementine ait sabit bir burçtur. Akrep burcu bireyleri gizemli, tutkulu ve romantik bireylerdir. Diğer yandan kişinin karakter oluşumunda sadece güneş burcu belirleyici olmamakta çoğu zaman yükselen burcu da devreye girmektedir. Bu noktada 1 Kasım yükseleni nedir sorusunu duyar gibiyiz. Yükselen burç güneş burcundan farklı olarak doğum yeri ve doğum saati bilgisine ihtiyaç duyar.