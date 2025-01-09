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        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1. Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        1. Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı!

        Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 20:47 Güncelleme: 09.01.2025 - 20:47
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        1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
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        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

        10 OCAK CUMA

        20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Teksüt Bandırmaspor: Emre Kargın

        11 OCAK CUMARTESİ

        13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak

        16.00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor: Ali Yılmaz

        12 OCAK PAZAR

        13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: Mustafa Kürşad Filiz

        13.30 Erzurumspor FK-Şanlıurfaspor: Gürcan Hasova

        16.00 Amed Sportif Faaliyetler-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

        16.00 Boluspor-Adanaspor: Oğuzhan Aksu

        19.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor: Reşat Onur Coşkunses

        13 OCAK PAZARTESİ

        17.00 Ahlatcı Çorum FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Yasin Kol

        20.00 Manisa FK-Central Hospital Ümraniyespor: Ömer Faruk Gültekin

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