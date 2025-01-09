1. Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı!
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
10 OCAK CUMA
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Teksüt Bandırmaspor: Emre Kargın
11 OCAK CUMARTESİ
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak
16.00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor: Ali Yılmaz
12 OCAK PAZAR
13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: Mustafa Kürşad Filiz
13.30 Erzurumspor FK-Şanlıurfaspor: Gürcan Hasova
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay
16.00 Boluspor-Adanaspor: Oğuzhan Aksu
19.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor: Reşat Onur Coşkunses
13 OCAK PAZARTESİ
17.00 Ahlatcı Çorum FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Yasin Kol
20.00 Manisa FK-Central Hospital Ümraniyespor: Ömer Faruk Gültekin