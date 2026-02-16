Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1. Lig'de 5 haftalık program açıklandı! - Futbol Haberleri

        1. Lig'de 5 haftalık program açıklandı!

        Trendyol 1. Lig'de 28, 29, 30, 31 ve 32. hafta müsabakalarının programı açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 19:33 Güncelleme: 16.02.2026 - 19:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1. Lig'de 5 haftalık program açıklandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maçların programı şöyle:

        28. HAFTA

        27 Şubat Cuma:

        16.00 Esenler Erokspor-Boluspor (Esenler Erokspor)

        20.00 İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        28 Şubat Cumartesi:

        13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-Erzurumspor FK (Van Atatürk)

        13.30 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)

        20.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler (Aktepe)

        1 Mart Pazar:

        13.30 Serikpor-Özbelsan Sivasspor (Stadı henüz belli değil)

        13.30 Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor (Yeni Adana)

        16.00 Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

        REKLAM

        20.00 Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer (Yeni Sakarya Atatürk)

        2 Mart Pazartesi:

        20.00 Manisa FK-Arca Çorum FK (Manisa 19 Mayıs)

        29. HAFTA

        6 Mart Cuma:

        16.00 SMS Grup Sarıyer-Eminevim Ümraniyespor (Yusuf Ziya Öniş)

        20.00 Sakaryaspor-Adana Demirspor (Yeni Sakarya Atatürk)

        20.00 Atko Grup Pendikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Pendik)

        7 Mart Cumartesi:

        13.30 Erzurumspor FK-Manisa FK (Erzurum Kazım Karabekir)

        13.30 Özbelsan Sivasspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (BG Grup 4 Eylül)

        16.00 Arca Çorum FK-Atakaş Hatayspor (Çorum Şehir)

        16.00 Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)

        20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor (Diyarbakır)

        8 Mart Pazar:

        16.00 Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bolu Atatürk)

        20.00 Sipay Bodrum FK-Esenler Erokspor (Bodrum İlçe)

        30. HAFTA

        10 Mart Salı:

        13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-Adana Demirspor (Van Atatürk)

        REKLAM

        16.00 Serikspor-Atko Grup Pendikspor (Stadı henüz belli değil)

        20.00 Manisa FK-SMS Grup Sarıyer (Manisa 19 Mayıs)

        11 Mart Çarşamba:

        13.30 İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        13.30 Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)

        16.00 Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

        20.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe)

        12 Mart Perşembe:

        13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK (Iğdır Şehir)

        16.00 Boluspor-Arca Çorum FK (Bolu Atatürk)

        20.00 Esenler Erokspor-Bandırmaspor (Esenler Erokspor)

        31. HAFTA

        14 Mart Cumartesi:

        13.30 Adana Demirspor-Serikspor (Yeni Adana)

        20.00 Atko Grup Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)

        15 Mart Pazar:

        13.30 Erzurumspor FK-Atakaş Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)

        13.30 Özbelsan Sivasspor-Eminevim Ümraniyespor (BG Grup 4 Eylül)

        REKLAM

        16.00 SMS Grup Sarıyer-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yusuf Ziya Öniş)

        16.00 Sakaryaspor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)

        20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK (Diyarbakır)

        16 Mart Pazartesi:

        13.30 Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bandırma 17 Eylül)

        16.00 Arca Çorum FK-Esenler Erokspor (Çorum Şehir)

        20.00 Sipay Bodrum FK-Boluspor (Bodrum İlçe)

        32. HAFTA

        21 Mart Cumartesi:

        13.30 Serikspor-Sakaryaspor (Stadı henüz belli değil)

        13.30 Boluspor-Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

        16.00 Manisa FK-Özbelsan Sivasspor (Manisa 19 Mayıs)

        16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor (Aktepe)

        19.00 Eminevim Ümraniyespor-Atko Grup Pendikspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

        22 Mart Pazar:

        13.30 Atakaş Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetler (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)

        13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer (Van Atatürk)

        REKLAM

        16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Arca Çorum FK (Iğdır Şehir)

        16.00 İstanbulspor-Sipay Bodrum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        19.00 Esenler Erokspor-Erzurumspor FK (Esenler Erokspor)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kahramanmaraş'ta kayınbirader dehşeti: Eniştesini otomobile binerken vurarak öldürdü

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kişi, otomobiline bindiği sırada kayınbiraderinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. (IHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran, Hürmüz'de tatbikat başlattı
        İran, Hürmüz'de tatbikat başlattı
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Antalya-Konya yolu sular altında!
        Antalya-Konya yolu sular altında!
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu