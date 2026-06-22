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        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1. Lig'de harcama limitleri açıklandı!

        1. Lig'de harcama limitleri açıklandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 1. Lig'de takım harcama limitlerini belirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 21:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1. Lig'de harcama limitleri açıklandı!

        TFF'den yapılan açıklamada dosya sunmayan Boluspor'a limit tanımlanmadığı bildirildi. Kulüp Lisans Kurulunun 15 Aralık'a kadar ve her iki transfer döneminin son günü gerçekleştirilecek başvurularla limitleri yeniden düzenleyebileceği kaydedildi.

        1. Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri şöyle:

        Takımlar Limit (TL)
        Esenler Erokspor 476.173.702
        Sivasspor 431.132.006
        Iğdır FK 421.039.095
        Sarıyer 328.665.980
        Bodrum FK 305.291.101
        Antalyaspor 232.101.948
        Kayserispor 232.101.948
        Fatih Karagümrük 232.101.948
        Bursaspor 232.101.948
        Batman Petrolspor 232.101.948
        Muğlaspor 232.101.948
        Ümraniyespor 160.181.601
        Pendikspor 158.711.721
        İstanbulspor 145.094.559
        Vanspor 139.577.869
        Bandırmaspor 123.144.131
        Ankara Keçiörengücü 108.181.421
        Manisa FK 107.337.579
        Boluspor -
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