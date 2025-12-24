Hız denildiğinde akla genellikle kilometre ya da mil gelirken, havacılık dünyasında bambaşka bir ölçü birimi öne çıkıyor o da Mach. Savaş uçaklarından yolcu jetlerine, deneysel hava araçlarından uzay projelerine kadar pek çok alanda kullanılan bu kavram, çoğu kişi için soyut kalabiliyor. Peki, 1 Mach kaç km? 1 Mach kaç kilometre eder?

MACH NEDİR? NERELERDE KULLANILIR?

Mach, bir hızın bulunduğu ortamda sesin yayılma hızına oranını ifade eden fiziksel bir ölçü birimidir. Adını, aerodinamik ve gaz dinamiği alanındaki çalışmalarıyla bilinen Avusturyalı fizikçi Ernst Mach’tan alır. Mach sayısı, özellikle çok yüksek hızlarda hareket eden cisimlerin davranışlarını anlamak için kullanılır ve mutlak bir hız değeri değil, bağıl bir ölçü sunar. Ses hızı sabit bir değer değildir; bulunduğu ortamın sıcaklığına, yoğunluğuna ve basıncına bağlı olarak değişir. Bu nedenle Mach kavramı, bir cismin yalnızca ne kadar hızlı olduğunu değil, çevresine göre ne kadar hızlı hareket ettiğini de ortaya koyar. Örneğin bir hava aracının Mach 1 hızında olması, o aracın bulunduğu irtifadaki ses hızına eşit bir hızla ilerlediği anlamına gelir. Mach kavramı en yaygın olarak havacılık ve uzay mühendisliği alanlarında kullanılır. Savaş uçakları, yolcu jetleri, roketler ve hipersonik araçlar için hız tanımlamaları genellikle Mach cinsinden yapılır. Bunun yanında balistik çalışmalar, rüzgâr tüneli testleri ve yüksek hızlı akış analizlerinde de Mach sayısı kritik bir parametre olarak kabul edilir.