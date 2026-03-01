Canlı
        1 Mart 2026 Pazar son depremler listesi sorgulama: AFAD ve Kandilli verileri ile bugün en son ne zaman, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?

        1 Mart 2026 Pazar son depremler listesi: AFAD ve Kandilli verileri ile bugün en son ne zaman, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?

        1 Mart 2026 Pazar günü Türkiye'nin farklı bölgelerinde gün boyunca çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geldi. Yaşanan sarsıntılara ilişkin veriler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından anlık olarak yayımlandı. Yetkili kurumlar, gün içinde kaydedilen depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve saatine dair bilgileri kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. İşte 1 Mart 2026 son depremlere dair detaylar...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2026 - 08:36
        1

        1 Mart 2026 Pazar günü Türkiye genelinde farklı noktalarda depremler kaydedildi. Gün içindeki sarsıntılara dair veriler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından anbean paylaşılıyor. Depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve gerçekleşme saatine ilişkin bilgiler düzenli olarak kamuoyuna duyurulurken, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde 2.6 ve 2.9 büyüklüğünde, yaklaşık 11 ila 12 kilometre derinlikte iki ayrı sarsıntı meydana geldi. İşte 1 Mart 2026 tarihinde kaydedilen son depremlere ilişkin ayrıntılar…

        2

        BALIKESİR'DE ÜST ÜSTE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07.08'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 11.23 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        Saat 08.03'de Balıkesir Sındırgı merkezli bir deprem daha oldu. 2.9 büyüklüğündeki deprem, 12.33 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        3

        1 MART 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        2026-03-01 06:11:19 35.97389 27.05972 6.46 ML 2.7 Ege Denizi - [87.19 km] Datça (Muğla)

        2026-03-01 07:08:07 39.18083 28.24917 11.23 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-03-01 08:03:25 39.17083 28.25556 12.33 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir)

        4

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
