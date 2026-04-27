1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs resmi tatil mi?
1 Mayıs 2026 Emek ve Dayanışma Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca emekçi tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle hangi güne denk geldiği ve okulların tatil olup olmadığı en çok merak edilen konular arasında. Peki 1 Mayıs hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs resmi tatil mi? Ayrıntılar haberimizde.
1 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
2026 yılında 1 Mayıs tarihi Cuma gününe denk geliyor. Bu durum, özellikle şehir dışına çıkmayı planlayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Cuma günü başlayan resmi tatil, hafta sonuyla birleşerek toplamda 3 günlük kesintisiz bir dinlenme süresi sağlıyor.
1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 1 Mayıs, resmi tatil kapsamında yer alıyor. Bu nedenle 1 Mayıs 2026 Cuma günü ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim yapılmayacak. Aynı şekilde üniversitelerde de bu tarihte derslere ara verilecek.