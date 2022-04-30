HABERTURK.COM / AA

Dünyada ve Türkiye'de Covid-19 salgını nedeniyle iki yıldır coşkuya hasret 1 Mayıs, bu yıl yeniden meydanlarda kutlanacak. Türk-iş ve Hak-İş bu yıl da hem salgının tam olarak bitmemesi hem de Ramazan Bayramı arifesine denk gelmesi sebebiyle meydanlarda geniş katılımla kutlamayacak.

Türk-İş, kutlamalar programı kapsamında 1 Mayıs bildirisini il temsilciliklerinde basın toplantısı ile açıklayacak. Konfederasyon ve bağlı sendikaların genel merkezlerine "Sendikasızlaştırmaya, güvencesiz çalıştırmaya, geçici işçiliğe, kamuda taşeron işçiliğine son. Emeklilikte yaşa takılmaya, hayat pahalılığına hayır. İnsanca yaşamak istiyoruz." pankartları asan Türk-İş, #turkissessizkalmaz etiketiyle sosyal medyadan işçilerin sorun ve taleplerini gündeme getirecek. Ergün Atalay başkanlığındaki Türk-İş yönetimi, 1 Mayıs günü Taksim Anıtı'na çelenk bırakacak.

Hak-İş, 1 Mayıs programını geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bir haftaya yaydı. 25 Nisan-1 Mayıs arasını "1 Mayıs Haftası" olarak kutlayan Hak-İş, bu kapsamda dijital platformlarda, meydanlarda ve iş yerlerinde çalışanların taleplerini dile getirdi.

DİSK ve KESK ise 1 Mayıs'ı birlikte kutlama geleneğini sürdürecek. 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakarak anacak iki konfederasyon, 1 Mayıs'ı İstanbul Maltepe'de düzenleyecekleri mitingle kutlayacak.

Ankara'daki kutlamaların adresi Tandoğan olacak, İzmir'de 1 Mayıs için Gündoğdu Meydanı'nda toplanılacak.

NASIL DOĞDU?

ABD'de işçilerin, günlük çalışma sürelerinin 8 saate indirilmesi için 1884'te başlattığı mücadeleyle ortaya çıkan 1 Mayıs, 1886'da başlatılan kitlesel grevlerle yaygınlaşarak küresel nitelik kazandı. 1889'da II. Enternasyonalin Paris'teki kongresinde yılda bir günün, dayanışmaları amacıyla işçilerin ortak bayramı ilan edilmesi kararlaştırıldı. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine o gün "1 Mayıs" olarak belirlendi.

TÜRKİYE'DE 1 MAYIS

1911: İşçi Bayramı, Osmanlı Devleti sınırlarında ilk kez Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçilerince kutlandı.

1912: İstanbul'da ilk kutlama yapıldı.

1922: Türkiye Cumhuriyeti'nin Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde Ankara'da kutlandı.

1923: Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 Mayıs'ta resmi olarak bayram kutlaması yapıldı.

1977: Taksim Meydanı'nda düzenlenen 1 Mayıs programında, DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in konuşması sırasında açılan ates sonrasında 36 kişi yaşamını yitirdi.

1981: 12 Eylül askeri darbesinin ardından 1 Mayıs bayram olmaktan çıkarıldı.

2009: 1 Mayıs, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.

100 İŞÇİDEN 14'Ü SENDİKALI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iş kollarındaki işçi ve sendikaların üye sayılarına ilişkin Ocak 2022 istatistiğine göre, Türkiye'de 15 milyon 294 bin 362 işçiden 2 milyon 189 bin 645'i sendika üyesi. Bu rakamlara göre işçilerde sendikalaşma oranı yüzde 14,32 düzeyinde.

Türk-İş, 1 milyon 213 bin 439 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon unvanını korurken, Türk-İş'i 727 bin 187 üyeyle Hak-İş, 212 bin 593 üyeyle DİSK izliyor.

En fazla üyeye sahip işçi sendikaları ise 243 bin 643 üyeyle Hizmet-İş, 224 bin 823 üyeyle Türk Metal, 184 bin 845 üyeyle Öz Sağlık-İş, 120 bin 479 üyeyle Genel-İş, 116 bin 154 işçiyle Belediye-İş, 114 bin 233 üyeyle Koop-İş ve 114 bin 233 üyeyle Tez Koop-İş olarak sıralanıyor.