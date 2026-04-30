1 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Cuma günü MNG, Yurtiçi ve Aras Kargo dağıtım yapacak mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak idrak ediliyor. Resmi tatil olarak sayılan 1 Mayıs nedeniyle kargo şirketlerinin çalışma durumu araştırılıyor. Konu hakkında kargo firmalarından arka arkaya açıklama geldi. Peki, 1 Mayıs'ta kargolar açık mı, dağıtım yapılacak mı? İşte, detaylar...
1 MAYIS'TA YURTİÇİ KARGO AÇIK MI, DAĞITIM YAPACAK MI?
Yurtiçi Kargo da 1 Mayıs nedeniyle kapalı olacağını açıkladı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Değerli Müşterilerimiz,
1 Mayıs Cuma gününün resmi tatil olması nedeniyle tğm birimlerimiz kapalı olacaktır. 2 Mayıs Cumartesi günü itibariyle siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz. Bize 09.00 - 18.00 saatleri arasında 444 99 99 numaralı çağrı merkezimizden veya resmi sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
1 MAYIS'TA ARAS KARGO AÇIK MI?
1 Mayıs'ta Aras Kargo resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecek.