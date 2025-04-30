RESİMLİ 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ MESAJLARI

Her çabanın arkasında bir emek vardır, her emeğin ardında büyük bir mücadele… Emeğin kıymetinin bilindiği, eşitliğin ve adaletin hüküm sürdüğü bir gelecek için: Yaşasın 1 Mayıs!

İnsanca yaşamak, güvenli çalışmak, eşit haklara sahip olmak her işçinin hakkıdır. 1 Mayıs bu hakların sesi olmaya devam ediyor. Kutlu olsun!