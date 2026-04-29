1 Mayıs nöbetçi noter sorgulama nasıl yapılır? 1 Mayıs Cuma nöbetçi noterler hizmet verecek mi?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumlarının çalışma durumu merak konusu oldu. Özellikle noter işlemleri bulunan vatandaşlar, "1 Mayıs 2026 Cuma günü noterler açık mı, kapalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Resmi tatil kapsamında noterlerin büyük bölümü hizmet vermeyecek olsa da, acil işlemler için nöbetçi noter uygulamasının olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 1 Mayıs'ta nöbetçi noterler açık mı, nasıl sorgulanır? İşte detaylar...
Resmi tatillerde kamu hizmetlerinin işleyişi yeniden gündeme gelirken, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi noterlerin çalışma durumu da vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Noter işlemlerini ertelemek istemeyenler, "1 Mayıs’ta noterler kapalı mı, nöbetçi noter hizmet veriyor mu?" sorularına yanıt arıyor. 1 Mayıs 2026 Cuma günü noter hizmetlerine ilişkin detaylar ve nöbetçi noter sorgulama ekranına dair bilgiler merak ediliyor. İşte bilgiler...
1 MAYIS NOTERLER AÇIK MI?
1 Mayıs 2026 Cuma günü noterler kapalı olacaktır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil statüsünde olduğu için noterler, bankalar ve diğer kamu kurumları ile birlikte tam gün süreyle hizmet vermeyecektir.
NÖBETÇİ NOTER SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Bulunduğunuz ildeki nöbetçi noteri şu adımlarla öğrenebilirsiniz:
Türkiye Noterler Birliği (TNB) resmi web sitesine girin.
"Nöbetçi Noter Sorgulama" sekmesine tıklayın.
Şehir ve tarih bilgilerini seçerek size en yakın açık noteri listeleyin.