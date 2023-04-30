1 Mayıs okullar tatil mi, ders olacak mı? 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı, bu yıl pazartesi günü kutlanacak. 1 Mayıs'ın hafta başına gelmesiyle beraber birçok konu da araştırılıyor. Bunlar arasında, "1 Mayıs'ta okullar tatil mi?" sorusu geliyor. Zira, 1 Mayıs'ın haftanın başına denk gelmesi öğrenciler ve veliler de kafa karışıklığına neden oldu. Bilindiği gibi, 1 Mayıs resmi tatil sayılıyor. Peki, 1 Mayıs'ta okullar tatil mi, ders olacak mı? İşte ayrıntılar...