İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke edebileceği değerlendirilen şüphelilerin Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde hakimlik işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 6 şüphelinin tutuklanmasına, 59 zanlının ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma"yı içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

TAKSİM MEYDANI ÇAĞRISI VİDEOSUNDAKİ 4 KİŞİ HAKKINDA ADLİ KONTROL TEDBİRİ

X sosyal medya platformunda, "1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi Basın Toplantısı" başlığıyla, Taksim Meydanı'na yasa dışı gösteri yürüyüşü için çağrı mahiyetinde paylaşılan videoyla ilgili gözaltına alınan ve götürüldükleri İstanbul Adliyesi'nde savcılık tarafından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerin de işlemleri tamamlandı.

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Hakimlik, 4 zanlının "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan çalışmalarda, sol terör örgütlerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü istismar ederek örgütsel propaganda amacında oldukları, bu kapsamda yasaklanmasına rağmen Taksim Meydanı ve civarına toplanma çağrısında bulundukları belirlenmişti.