1 Mayıs’ta Marmaray ve Metro ücretsiz mi? 2026 İşçi Bayramı’nda Toplu Taşıma Kararı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün yaklaşmasıyla birlikte, toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı vatandaşların gündemindeki başlıca konular arasında yer alıyor. Özellikle İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişi, bu özel günde Marmaray ve metro seferlerinin ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor.

1 MAYIS'TA MARMARAY VE METRO ÜCRETSİZ OLACAK MI?

İstanbul’da hizmet veren Marmaray ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki metro hatları, geçmiş yıllarda 1 Mayıs’ta ücretsiz ulaşım kapsamına alınmıştı. Bu nedenle 2026 yılında da benzer bir uygulamanın yapılması kuvvetle muhtemel görülüyor.

REKLAM

Hangi hatlar ücretsiz oluyor?

Daha önceki uygulamalara göre ücretsiz olması beklenen toplu taşıma araçları şu şekilde sıralanabilir:

Marmaray

Metro hatları

Tramvay ve füniküler hatları

Şehir Hatları vapurları

Bazı otobüs hatları

Ancak uygulamanın kapsamı her yıl değişebileceği için resmi açıklamaların dikkate alınması önem taşıyor.