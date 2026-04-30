        1 Mayıs'ta Marmaray ve Metro ücretsiz mi? 2026 İşçi Bayramı'nda Toplu Taşıma Kararı

        1 Mayıs’ta Marmaray ve Metro ücretsiz mi? 2026 İşçi Bayramı’nda Toplu Taşıma Kararı

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı yer alıyor. Özellikle İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişi, 1 Mayıs'ta Marmaray ve metro hatlarının ücretsiz hizmet verip vermeyeceğini araştırıyor. İşte 1 Mayıs'ta Marmaray ve metro ile ilgili merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 07:38 Güncelleme:
        1 Mayıs Marmaray ve Metro ücretsiz mi?

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün yaklaşmasıyla birlikte, toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı vatandaşların gündemindeki başlıca konular arasında yer alıyor. Özellikle İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişi, bu özel günde Marmaray ve metro seferlerinin ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor.

        1 MAYIS'TA MARMARAY VE METRO ÜCRETSİZ OLACAK MI?

        İstanbul’da hizmet veren Marmaray ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki metro hatları, geçmiş yıllarda 1 Mayıs’ta ücretsiz ulaşım kapsamına alınmıştı. Bu nedenle 2026 yılında da benzer bir uygulamanın yapılması kuvvetle muhtemel görülüyor.

        Hangi hatlar ücretsiz oluyor?

        Daha önceki uygulamalara göre ücretsiz olması beklenen toplu taşıma araçları şu şekilde sıralanabilir:

        Marmaray

        Metro hatları

        Tramvay ve füniküler hatları

        Şehir Hatları vapurları

        Bazı otobüs hatları

        Ancak uygulamanın kapsamı her yıl değişebileceği için resmi açıklamaların dikkate alınması önem taşıyor.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
