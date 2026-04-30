1 Mayıs’ta Marmaray ve Metro ücretsiz mi? 2026 İşçi Bayramı’nda Toplu Taşıma Kararı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı yer alıyor. Özellikle İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişi, 1 Mayıs'ta Marmaray ve metro hatlarının ücretsiz hizmet verip vermeyeceğini araştırıyor. İşte 1 Mayıs'ta Marmaray ve metro ile ilgili merak edilenler...
1 MAYIS'TA MARMARAY VE METRO ÜCRETSİZ OLACAK MI?
İstanbul’da hizmet veren Marmaray ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki metro hatları, geçmiş yıllarda 1 Mayıs’ta ücretsiz ulaşım kapsamına alınmıştı. Bu nedenle 2026 yılında da benzer bir uygulamanın yapılması kuvvetle muhtemel görülüyor.
Hangi hatlar ücretsiz oluyor?
Daha önceki uygulamalara göre ücretsiz olması beklenen toplu taşıma araçları şu şekilde sıralanabilir:
Marmaray
Metro hatları
Tramvay ve füniküler hatları
Şehir Hatları vapurları
Bazı otobüs hatları
Ancak uygulamanın kapsamı her yıl değişebileceği için resmi açıklamaların dikkate alınması önem taşıyor.