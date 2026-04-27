1 Mayıs’ta okullar tatil mi? 1 Mayıs günü okul var mı, ders işlenecek mi?
Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilen başlıklardan biri de ayın ilk günü oluyor. Her yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan bu tarihte özellikle öğrenciler ve veliler "Okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. 1 Mayıs'ın hangi güne denk geldiği ve resmi tatil kapsamında olup olmadığı da vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Bu kapsamda "1 Mayıs'ta okullar tatil mi olacak, ders işlenecek mi?" sorusunun cevabı haberimizde...
Nisan ayının sonuna yaklaşılırken, Mayıs ayının ilk gününe ilişkin sorular da yeniden gündeme geldi. Her yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan bu özel günün resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. Özellikle öğrenciler ve veliler, “1 Mayıs’ta okullar tatil mi?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu yıl 1 Mayıs’ın hangi güne denk geldiği ve eğitim kurumlarının açık olup olmayacağı da en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, 1 Mayıs’ta okullar açık mı, kapalı mı, ders var mı? İşte tüm ayrıntılar...
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatil olarak kabul ediliyor.
1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün resmi tatil kapsamında yer alması nedeniyle okullar da bu tarihte kapalı olacak; eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilecek.