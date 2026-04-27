1 Mayıs’ta özel okullar tatil mi? 1 Mayıs günü özel okullarda ders var mı, yok mu?
Nisan ayının son günlerine girilirken, gözler 1 Mayıs'a çevrildi. Her yıl Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan bu tarihin resmi tatil olup olmadığı merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle özel okula giden öğrenciler ve veliler, 1 Mayıs'ta okulların açık olup olmayacağını araştırıyor. Bu yıl 1 Mayıs'ın hangi güne denk geldiği ve eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği en çok sorulan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 1 Mayıs'ta özel okullar tatil mi? 1 Mayıs günü özel okullarda ders var mı, yok mu?
1 MAYIS'TA ÖZEL OKULLAR TATİL Mİ?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye’de resmi tatil olduğu için özel okullar da dahil olmak üzere tüm eğitim kurumları kapalıdır. Bu kapsamda 1 Mayıs’ta özel okullarda ders yapılmaz ve öğrenciler izinli sayılır.
1 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
2026 yılında 1 Mayıs, Cuma gününe denk geliyor. Bu nedenle hafta sonu ile birleşen bir resmi tatil fırsatı oluşuyor.