1 milyon kap mama 'Getir'ecek

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Getir’in 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında HAYTAP iş birliği ile 6 senedir sokak ve barınak hayvanları için mama toplama kampanyasının kapsamı bu yıl genişledi.

Önceki yıllarda kullanıcıların sadece Getir’den yapabildiği mama desteğinin, bu sene Getir’e ek olarak, GetirBüyük, GetirYemek, GetirSu ve GetirÇarşı’nın da katılımıyla artması hedefleniyor.

Yapılan açıklamaya göre, Getir geçtiğimiz 6 yılda toplam 100 ton mama toplamış, bu mamalar HAYTAP iş birliğiyle İzmir’den Ağrı’ya, Trabzon’dan Hakkari’ye Türkiye’nin dört bir yanındaki bakımevlerine dağıtılmıştı. Hayvanseverlerin desteği ile her geçen yıl daha da büyüyen ve geçtiğimiz yıl 50 ton mama birden toplanarak rekor kıran projenin bu seneki hedefi ise 150 ton olarak açıklandı.

Verilen bilgiye göre, Getir ve GetirBüyük’te ayrıca Evcil Hayvan kategorisinde yüzde 40 indirimle satılacak ürünlerde sipariş verilen her bir ürün için Getir tarafından 2 kap mama desteği sağlanacak. GetirSu’dan 20 TL üzeri her siparişe ve GetirÇarşı’dan her pet shop siparişine 2 kap mama, sokak ve barınak hayvanlarının yıl boyu beslenmesine destek olacak.

Proje sonunda toplanan mamaların HAYTAP tarafından belirlenen, Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi hayvan bakım evlerine iletilerek, barınak, sokak ve orman beslemelerinde kullanılacağı kaydedildi.