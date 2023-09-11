1 milyonluk soruyu bilen Rabia Birsen Güvercin kimdir? 1 milyon TL ödül kazanan Rabia Birsen Güvercin kaç yaşında, nereli ve koluna ne oldu?

1 milyonluk soruyu bilen Rabia Birsen Güvercin kimdir? 1 milyon TL ödül kazanan Rabia Birsen Güvercin kaç yaşında, nereli ve koluna ne oldu?

1 Şurada Paylaş!









ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında 6.kez 1 milyon TL'lik soru açıldı. Rabia Birsen Güvercin 1 milyon TL'lik soruya doğru yanıt vererek büyük ödülü kazandı. Rabia Birsen Güvercin milyoner olurken hayatı merak konusu oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster milyoneri Rabia Birsen Güvercin'in hayat hayatı ve yaşı hakkında ayrıntılar...