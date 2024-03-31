1 Nisan'da nereler kapalı olacak? 1 Nisan 2024 kimlere tatil, memurlara tatil mi?

1 NİSAN'DA NERELER KAPALI OLACAK?

1 Nisan Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve liselere tatil edildi. Üniversiteler için ise her okulun kendi resmi sayfası üzerinden güncel duyuruların takip edilmesi gerekiyor. Okulların dışında tüm kuruluşlar hizmet vermeye devam edecek.