1 NİSAN 2024 PAZARTESİ SAĞLIK OCAKLARI VE ECZANELER AÇIK MI?

Oyların okullarda kullanılmasından dolayı eğitim kurumları seçimlerden sonraki gün tatil ediliyor. Ancak diğer kuruluşlar hizmet vermeye devam ediyor. Buna göre; 1 Nisan 2024 Pazartesi günü sağlık ocakları ve eczaneler de açık olacak.