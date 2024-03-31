1 Nisan 2024 Pazartesi hastaneler ve sağlık ocakları açık mı?
Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gitti. Yeni yerel yöneticilerin belirlendiği seçimler dolayısıyla 1 Nisan'da okullar tatil edildi. Kararın ardından vatandaşlar "1 Nisan 2024 Pazartesi hastaneler ve sağlık ocakları açık mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 1 Nisan'da hastaneler ve sağlık ocaklarının tatil olup olmadığına ilişkin detaylar...
Yerel Seçimler 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirildi. Sandıkların okullarda kurulacak olması sebebiyle tekrar tertip ve düzenin sağlanması için 1 Nisan Pazartesi günü eğitim kurumları tatil edildi. Bu bağlamda gözler "1 Nisan'da hastaneler ve sağlık ocakları açık mı?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair ayrıntılar...
1 NİSAN'DA HASTANELER AÇIK MI?
Seçimlerin ertesi günü resmi tatiller listesinde yer almıyor. Bu nedenden dolayı 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tüm hastaneler açık olacak ve hizmet vermeye devam edecek.
1 NİSAN 2024 PAZARTESİ SAĞLIK OCAKLARI VE ECZANELER AÇIK MI?
Oyların okullarda kullanılmasından dolayı eğitim kurumları seçimlerden sonraki gün tatil ediliyor. Ancak diğer kuruluşlar hizmet vermeye devam ediyor. Buna göre; 1 Nisan 2024 Pazartesi günü sağlık ocakları ve eczaneler de açık olacak.