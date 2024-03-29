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        Haberler Gündem 1 Nisan'da üniversiteler tatil mi? YÖK'ten açıklama bekleniyor! Seçim ertesi Lisans, Önlisans üniversite öğrencileri için okul var mi?

        1 Nisan'da üniversiteler tatil mi? YÖK'ten açıklama bekleniyor!

        Türkiye 31 Mart Pazar günü vatandaşlık görevini gerçekleştirmek adına sandık başına gidecek. 18 yaşını geçmiş üniversite öğrencileri de oy kullanmak için Pazar günü sandıkta olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasından sonra gözler üniversitelerin tatil olup olmayacağını yanıtlaması adına YÖK'e çevrildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 12:34 Güncelleme: 29.03.2024 - 12:35
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        31 Mart Pazar günü yurt genelinde yerel seçimler gerçekleşecek. Bu doğrultuda 18 yaşını geçen tüm vatandaşlar oy kullanmak üzere sandık başında yer alacak. İkamet adresi şehir dışında olan öğrenciler oy kullanmak adına şehirler arası yolculuk yapacak. Bu nedenle YÖK'ün üniversiteleri 1 Nisan'da tatil edip etmeyeceği merak konusu oldu. İşte, YÖK kararına göre 1 Nisan için üniversitelerin son durumu...

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        1 NİSAN PAZARTESİ ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

        Seçimlerin ertesi günü olan 1 Nisan Pazartesi günü, üniversitelerin tatil olup olmayacağına dair karar, her bir üniversitenin rektörlüklerinde alınacak. Bu sebeple henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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        MEB'E BAĞLI OKULLARDA 1 NİSAN TATİL OLDU!

        Milli Eğitim Bakanı tarafından gönderilen genelgede, okulların 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmaya müsait şekilde hazırlandığı bildirildi.

        Öğrenciler için ise 1 Nisan'ın tatil olacağı belirtildi.

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        TELEFON VEYA KAYDEDİCİ BİR CİHAZ İLE OY ALANINA GİRİŞ YASAK MI?

        Oy vermek için sandık başına giden vatandaşlar için YSK tarafından belirlenen bir dizi yasak bulunuyor. Bu yasakların arasında cep telefonu, fotoğraf makinesi ya da herhangi bir görüntü kaydedici ve ses kayıt cihazı gibi cihazlarla oy alanına giriş de bulunuyor. Bu cihazların vatandaşlar tarafından oy verme işlemleri sonlanana kadar sandık görevlilerine teslim edilmesi gerekiyor. Cihazlar teslim edilmediği takdirde vatandaşlar ceza ile karşı karşıya gelecek.

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