1 Nisan Şaka Günü tarihçesi
Her yıl 1 Nisan'da kutlanan Şaka Günü, dünya genelinde insanların birbirine şaka yaptığı eğlenceli bir gün olarak biliniyor. 1 Nisan'da şaka yapılmasının kesin nedeni tam olarak bilinmese de, bu geleneğin ortaya çıkışıyla ilgili birkaç farklı teori bulunuyor. Peki, 1 Nisan ne günü, neden şaka yapılır? 1 Nisan Şaka Günü anlam ve önemi nedir? İşte 1 Nisan Şaka Günü tarihçesi...
1 Nisan Şaka Günü, her yılın 1 Nisan günü kutlanır. Şakanın dozunu abartanlar istenmedik sonuçlara sebebiyet verse de masum şakalar eğlenceli anların yaşanmasını sağlıyor. 1 Nisan Şaka Günü, bahar aylarında doğanın “aldatıcı” havası (ani yağmur, güneş gibi değişimler) insanları şaka yapmaya yönelten sembolik bir anlam taşımaktadır. İşte detaylar...
1 NİSAN DÜNYA NE GÜNÜ?
Dünya genelinde 1 Nisan şaka günü olarak kutlanır. Şakanın dozunu abartanlar istenmedik sonuçlara sebebiyet verse de masum şakalar eğlenceli anların yaşanmasını sağlıyor.
Farklı kültür, inanç ve dillerde efsaneler içeren 1 Nisan Şaka Günü, Hollanda, Belçika, Kanada, ABD, İsviçre, Japonya dahil dünyanın pek çok yerinde tanınmaktadır. Antik Roma'da Hilarya adıyla benzer bir bayram da kutlanmaktadır. Hindistan'da ise bu bayram 31 Mart'ta Holi adıyla kutlanmaktadır. İnsanların birbirine şaka yapması gelenek haline gelmiştir.
1 NİSAN’DA NEDEN ŞAKA YAPILIYOR?
1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa'da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart'tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles'in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan'da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler.
1 Nisan'a “aptallar günü” adını verdiler. Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler. Nisan 1’in tarihi hakkında her kültürde farklı bir efsane bulunur. Bunlar içerisinde en yaygın olanı ise Fransa’ya ait olanıdır. Fransızlar bu güne Poisson d’avril derler, yani Nisan Balığı. 1564 yılında Fransa Kralı IX. Charles, yılbaşını 1 Nisan’dan 1 Ocak’a aldırır. Bu arada 1 Nisan’ı yılın ilk günü olarak kabul etmeye devam edenlerle alay etmek amacı ile yapılan şakalar, bir süre sonra gelenek haline gelir. 1 Nisan’ı yılbaşı kabul edenlere ise Nisan Balığı denmeye başlanır.