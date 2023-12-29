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1 OCAK'TA OKUL VAR MI?



Yılbaşı günü resmi tatil olarak kabul edildiği için 1 Ocak Pazartesi günü okullar tatil olacak ve eğitim yapılmayacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık günü resmi tatil değil ancak bu yıl 31 Aralık pazar gününe denk geliyor.