        Haberler Gündem Güncel 1 polisin şehit olduğu kazada otomobil sürücüsü tutuklandı

        1 polisin şehit olduğu kazada otomobil sürücüsü tutuklandı

        İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir polis memurunun şehit olduğu, 3'ü ağır 29 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin servis aracına arkadan çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 13:37
        1 polis şehit olmuştu! Sürücü tutuklandı

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nda dün İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracının bariyerlere çarpması sonucu bir polisin şehit olduğu, 3'ü ağır 29 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin çalışma yaptı.

        AA'da yer alan habere göre ekipler, aynı yönde seyreden otomobilin, polis servis aracına arkadan çarparak kazaya neden olduğunu belirledi. Ekiplerce gözaltına alınan otomobilin sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Şehit polis memuru Mustafa Aydın için bugün 15.45'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlenecek. Aydın'ın cenazesi, Fatih Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Polis Şehitliği'ne defnedilecek.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracı, saat 09.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarpmış, aynı yönde seyir halindeki 34 EYG 499 plakalı otomobil de bariyerleri aşarak refüjdeki su kanalına düşmüştü.

        İstanbul Valiliği, kazada şehit olduğu bildirilen polis memurunun kalp masajıyla hayata döndürüldüğünü, 4'ü ağır 30 yaralının tedavisinin hastanelerde devam ettiğini bildirmişti. Kalp masajıyla hayata döndürülen polis memuru Mustafa Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Trump'ın 1987'den beri İran isteği

        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteğiABD Başkanı Trump, 1987 yılında verdiği bir röportajın görüntülerini yeniden gündeme getirdi. 39 yıl öncesine ait görüntülerde Trump, ABD'nin İran'ı işgal etmesi gerektiğini savunarak "gidip büyük petrol tesislerinden birini ele geçirmesi" gerektiğini söylüyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Fidel Castro'nun torunu: Küba kapitalizmi istiyor
        Fidel Castro'nun torunu: Küba kapitalizmi istiyor
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        Bir ayda bitmesi gereken savaşta, biten İran değil efsaneler oldu
        Bir ayda bitmesi gereken savaşta, biten İran değil efsaneler oldu
        AVM'de 18 yaş altına yasak
        AVM'de 18 yaş altına yasak
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Eve gidip uyudu!
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Eve gidip uyudu!
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        Yunanistan'dan kedi severlere rüya gibi teklif
        Yunanistan'dan kedi severlere rüya gibi teklif
        "İsrail bölgeyi cehenneme çevirdi"
        "İsrail bölgeyi cehenneme çevirdi"
        Karahan'dan rezerv açıklaması
        Karahan'dan rezerv açıklaması
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Müslüm Gürses’in hologramı, 5G ile AKM sahnesinde
        Müslüm Gürses’in hologramı, 5G ile AKM sahnesinde
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Estetiğin son çılgınlığı: Kadavradan dolgu
        Estetiğin son çılgınlığı: Kadavradan dolgu
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik