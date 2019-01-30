Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Albay Turki el-Maliki, koalisyon ortak kuvvetler komutanlığının bir askere karşılık 7 Husi milisin serbest bırakılmasına onay verdiğini duyurdu.

Maliki, Suudi Arabistanlı esir asker Musa Avaci'nin akşam saatlerinde Riyad'daki Kral Selman Hava Üssü'ne ulaştığını söyledi. Yemen'deki Husilerin elinde tutulan esirlerin sayısı ve uyruklarına ilişkin bilgi vermeyen Maliki, koalisyon güçlerine bağlı esirlerin serbest bırakılması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

AA'nın haberine göre; serbest bırakılan askerin sağlık durumunun iyi olmadığına işaret eden Maliki, askerin serbest bırakılmasında koalisyon güçleri, Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ve Uluslararası Kızılay Örgütü'nün katkılarının olduğunu dile getirdi.

STOCKHOLM ANLAŞMASI

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'le ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde'de sağlanan ateşkes etkinliğini korurken kentten çekilme ve esir takası gibi anlaşmanın diğer maddeleri konusunda ise tarafların birbirine yönelttiği suçlamalar gölgesinde henüz somut adım atılamadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.