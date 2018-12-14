Nevşehir'de bir bebek oynadığı mandalın yayını yuttu.Hemen hastaneye kaldırılan bebeğin boğazındaki yay operasyonla çıkarıldı.

Nevşehir'de 1 yaşındaki erkek bebek Ö.Y., dün akşam saatlerinde elinde mandalla oynarken, parçalanan mandalın yayını ağzına aldı. Durumu fark eden baba hemen müdahale etti ancak yay yay bebeğin genzine kaçarak saplandı. Bunun üzerine aile hemen hastanenin yolunu tuttu. Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Polikliniği'ne getirilen bebeği, Acil Nöbetçi doktoru Mustafa Alpaslan muayene ederek gerekli tetkikleri yaptı. Çekilen röntgen filmlerinde mandal yayının lokalizasyonu ve durumu belirlendi. Daha sonra, KBB Uzmanı Op. Dr. Ahmet Cevatzade tarafından yapılan başarılı ameliyat sonucunda bebeğin genzine saplanan mandal yayı çıkartıldı.

'ANNE BABALAR DİKKATLİ DAVRANMIYORLAR'

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Cevatzade, ''Özellikle 1-12 aylık döneme karşılık gelen süt çocuğu döneminde bebekler her şeyi ağzına alır. Üzerinde 3 yaş altında kullanılmaması gerektiği yazan ürünlere karşı bazen anne ve babalar pek dikkatli davranmayabiliyor. Bu tarz ürünler boğaza kaçabiliyor. Bu konuda ailelerin küçük çocuklar için yabancı cisim aspirasyonlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Nefes borularına kaçacak parçaları uzak tutmaları gerekiyor. Ayrıca 3 yaş altı çocuklarda çerez gibi küçük parçacıklı maddeleri vermemeleri de gerekir. Ağızdan alınan her türlü yabancı cisim hava yolunu tıkadığında hayati tehlike oluşturur'' dedi.

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