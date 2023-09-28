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        Haberler Gündem 3. Sayfa 10 bin liralık silah için öldürmüş! - En son haberler

        10 bin liralık silah için öldürmüş!

        Diyarbakır'da, 2021´de silahla vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede 17 gün sonra yaşamını yitiren Osmanlı Partisi Van İl Başkanı 60 yaşındaki Ziya Camcı cinayetinin şüphelisi 25 yaşındaki Selçuk Işık, 2 yıl sonra polisin düzenlediği operasyonla saklandığı yerde yakalandı. Çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf eden Işık, "Kendisine 10 bin lira ödeyerek tabanca için anlaştık. Tabancayı teslim etmeyince paramı almak için Bismil´e gittim. Bana silah göstermesi üzerine öldürdüm" dedi. Işık, tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 11:41 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:48
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        10 bin liralık silah için öldürmüş!
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        Diyarbakır'da olay, 6 Eylül 2021´de akşam saatlerinde Bismil ilçesi Fırat Mahallesi´nde meydana geldi. Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Ziya Camcı (60), 9 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Camcı ve bir arkadaşı ile kafede oturdukları sırada bir kişinin tabanca ile ateş etmesiyle yaralandı.

        VÜCUDUNA 6 KURŞUN İSABET ETTİ

        Öldürülen Ziya Camcı.
        Öldürülen Ziya Camcı.

        DHA'da yer alan habere göre 2´si göğsüne olmak üzere vücudunun 6 yerine kurşun isabet eden Camcı, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

        17 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

        Camcı, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Camcı'nın cenazesi yakınları tarafından alınarak defnedildi.

        OLAYIN ŞÜPHELİLERİ BELİRLENDİ

        Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ziya Camcı´nın öldürülmesiyle ilgili olarak geniş çaplı araştırma yaptı. Ekipler, iş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarından Camcı´yı, Selçuk Işık´ın öldürdüğünü ve çevreyi gözetleyerek kaçışına yardım eden kişinin de Hebun Işık (24) olduğunu belirledi.

        2 GÜN ÖNCE OPERASYON DÜZENLENDİ

        Yapılan çalışmada Selçuk Işık´ın Bağlar ilçesinde bir sitede bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Işık, 2 gün önce düzenlenen operasyonla yakalandı. Hebun Işık´ın da başka suçtan cezaevinde olduğu belirlendi. Şüpheli Selçuk Işık, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        "10 BİN LİRAYA TABANCA İÇİN ANLAŞMIŞTIK"

        Mahkemede suçunu itiraf eden Işık, Camcı´ya 10 bin TL ödeyerek tabanca karşılığında anlaştıklarını ancak tabancanın kendisine teslim edilmediğini belirterek, "Tabancayı teslim etmeyince paramı almak için Bismil´e gittim. Bana silah göstermesi üzerine öldürdüm" dedi. Selçuk Işık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #Diyarbakır
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