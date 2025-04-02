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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 10 bin seviyesi neden çok önemli? - İş-Yaşam Haberleri

        Teknik analiz borsada geri dönüş sinyali veriyor

        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Strateji Direktörü İbrahim Usul oluyor. Usul, siyasi gelişmelerin ardından bir haftada yüzde 17 değer kaybettikten sonra toparlama aşamasında olan Borsa İstanbul'da teknik analiz açısından satış baskısının ortadan kalkma noktasının ne olacağı yönündeki görüşlerini açıklıyor. 10 bin seviyesine doğru hareketlenmeye çalışan endekste bu sinyalleri alıp almadıklarına dair fikirlerini beyan eden Usul, son kur ve faiz yükselişin borsada fiyatlanıp fiyatlanmadığını açıklıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 19:02 Güncelleme: 02.04.2025 - 19:02
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        10 bin seviyesi neden çok önemli?
        ABONE OL

        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Strateji Direktörü İbrahim Usul oluyor. Usul, siyasi gelişmelerin ardından bir haftada yüzde 17 değer kaybettikten sonra toparlama aşamasında olan Borsa İstanbul'da teknik analiz açısından satış baskısının ortadan kalkma noktasının ne olacağı yönündeki görüşlerini açıklıyor. 10 bin seviyesine doğru hareketlenmeye çalışan endekste bu sinyalleri alıp almadıklarına dair fikirlerini beyan eden Usul, son kur ve faiz yükselişin borsada fiyatlanıp fiyatlanmadığını açıklıyor.

        10 BİNİN ÜSTÜNE ÇIKILMALI

        Usul, endekste sert düşüşlerin ardından sert geri dönüşlerin olduğunu hatırlatarak, teknik analiz açısından satış baskısının sona erdiğinin dile getirilmesi için 10 bin seviyesinin üstüne çıkılması gerektiğini anlatıyor. ABD Doları bazında endeksi değerlendiren Usul, aşağı yönlü hareketlerde ilk stop loss seviyesi olarak 230 doları işaret ediyor.

        ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?

        Usul, nisan ayı gündemini değerlendirerek sert düşen bankacılık endeksindeki seyre ilişkin görüşlerini artırırken ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergilerinin baskısı altındaki başta S&P500 olmak üzere yurt dışı piyasaları de ele alıyor. Ons altına ilişkin fikirlerini beyan eden Usul, hem merkez bankalarının alımları hem gümrük savaşları nedeniyle altında yönün yukarı doğru olduğunu vurguluyor.

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        #Borsa İstanbul
        #altın
        #trump
        #hisse
        #İmamoğlu
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