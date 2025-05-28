10 bin şirket ortağına vergi incelemesi başlatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 10 bin büyük şirket ortağına vergi incelemesi başlatacağını açıkladı.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vergi beyannamesi vermemiş 10 bin mükellefi izahata davet edeceğini belirtti.

Paylaşımda, "Büyük şirket ortağı olup, 2023-2024 döneminde Gelir Vergisi beyannamesi vermemiş, potansiyel gelir ve harcama düzeyi ile vergi beyanları uyumsuz olan 10.000 mükellef “Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı” kapsamına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.