Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 284.943'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 6.837 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 10 Eylül Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

10 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

9 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı.

Bakan Koca konuya ilişkin yaptığı açıklamada;

"Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000’den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım" dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye’de son 24 saatte 111 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 1673 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 55 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1181 oldu.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 964 arttı.

Sağlık Bakanlığı, dün 525 bin 549 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 8 bin 964 artışla 534 bin 513 olarak güncellendi.

Yeni vakaların 3'te 1'i Madrid özerk yönetiminde tespit edildi.

Ayrıca, Kovid-19'dan son 7 günde 261 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 29 bin 594'e çıktığı kaydedildi.

Ülkede Kovid-19'dan dolayı hastanede tedavi gören 1953 hasta olduğu ve bunlardan 166'sının yoğun bakımda bulunduğu bildirildi.

Öte yandan İspanya genelinde kademeli olarak başlanan yeni eğitim-öğretim yılı kapsamında Madrid'deki anaokul ve ilkokullar bugün ders başı yaptı.

Kovid-19'dan dolayı alınan önlemler kapsamında ek sınıflar açılıp, sınıflarda öğrenci sayısı en fazla 20 olacak şekilde düzenleme yapılırken öğrenciler tek tek ve ateşleri ölçülerek okullarına girdi.

Madrid'deki Fransız Lisesinde bir sınıfın Kovid-19 vakası nedeniyle karantinaya alınarak öğrencilerin evlerine gönderildiği bildirildi.

Öğretmen eksikliğinden, alınan önlemlerin yetersiz olduğundan ve üzerlerine eğitim dışında sorumluluk yüklenmesinden şikayetçi olan Madrid'deki öğretmenler 22-23 Eylül'de greve gidecek.

PORTEKİZ'DEKİ DURUM

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 388 yeni vaka kaydedildiğini duyurdu.

Yeni vakaların yüzde 60'ından fazlası başkent Lizbon ve çevresinde tespit edildi.

Kovid-19'dan ölü sayısının 1846'ya çıktığı Portekiz'de salgının başlangıcından bu yana 60 bin 895 vaka görüldü.