10 il için OHAL kararı nasıl alınacak? - OHAL kararı nasıl alınıyor?

7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş ile birlikte 10 il için OHAL kararı alındı. Afet bölgesi ilan edilen 10 ili kapsayan OHAL 3 ay süreyle geçerli olacak.

Alınan kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa'nın 119'uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hâl ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız" dedi.

OHAL NASIL İLAN EDİLECEK?

Peki Anayasa'nın 119'uncu maddesi ne diyor? Cmuhurbaşkanı'na doğal afet, salgın, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik şiddet hareketleri, hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması halinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde süresi 6 ayı geçmemek üzere OHAL ilan etme yetkisi veriyor.

Erdoğan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerinin hızlı bir şekilde tamamlanacağını söyledi. OHAL kararı alındığı gün Resmi Gazete'de yayımlanması ardından da OHAL tezkeresi TBMM'nin onayına sunulması bekleniyor.

OHAL SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, kanun hükmünde kararnameler ile düzenlenecek. OHAL'de, Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler, Resmi Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis onayına sunulur.

HANGİ İLLERDE OHAL İLAN EDİLECEK?

Daha önce Karadeniz'deki sel felaketi ve Akdeniz ve Ege'deki yangınlar nedeniyle çok sayıda il Afet Bölgesi ilan edilmişti. Bu kez depremin merkezi Kahramanmaraş başta olmak üzere, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay için geçerli olacak.

7 yıl önce FETÖ Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra da OHAL ilan edilmiş tüm Türkiye'deki uygulama 19 Temmuz 2018'e kadar devam etmişti.

- ANAYASA'NIN 119. MADDESİ -

Anayasa'nın 119. maddesine göre, Cumhurbaşkanı, savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması, tabii afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı geçmemek üzere OHAL ilan edebiliyor.

OHAL ilanı kararı, verildiği gün Resmi Gazete'de yayımlanır ve aynı gün TBMM'nin onayına sunulur. TBMM tatilde ise derhal toplantıya çağırılır. Meclis, gerekli gördüğü takdirde OHAL'in süresini kısaltabilir, uzatabilir veya OHAL'i kaldırabilir. Olağanüstü hallerde hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, kanun hükmünde kararnameler ile düzenlenir. OHAL'de, Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler, Resmi Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis onayına sunulur.