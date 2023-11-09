10 Kasım'da eczane ve hastaneler açık mı? Yarın eczane ve hastane çalışma durumu
Her yıl olduğu bu yıl da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım'da düzenlenecek törenlerle anılacak. Yarın 10 Kasım Cuma günü sağlık kuruluşları ve eczanelerde işi olanlar merak içerisinde "10 Kasım'da eczane ve hastaneler açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilen soruların cevabı...
Yarın hastane, sağlık ocağı ve eczanelerde işi olanlar merak içerisinde "10 Kasım'da hastaenler ve eczaneler açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edilen sorunun cevabını haberimizde derledik. İşte 10 Kasım'da reyting sonuçlarıyla ilgili merak edilen sorunun cevabı...
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
10 Kasım bu sene Cuma gününe denk geliyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil olarak sayılmamaktır.
10 KASIM HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?
10 Kasım tarihinde sağlık ocakları ve hastaneler açık olacaktır.